منظمة عالمية تطالب بإنقاذ 500 ألف طفل فلسطيني بلا مأوى في غزة

قال “جيسون لي”، مدير منظمة "أنقذوا الأطفال في فلسطين"، إن 1.3 مليون فلسطيني في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة نصفهم من الأطفال وليس لديهم مأوى.

وأضاف "لي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لتيسير إدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأبرياء في القطاع.

حماية المدنيين

ونوه مدير منظمة "أنقذوا الأطفال في فلسطين"، إلي أننا نبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات إلى غزة ويجب العمل على حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أننا لا نستطيع أن نواصل عملنا، بسبب القصف المستمر على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسية التجويع بحق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن كل شخص بالقطاع يواجه خطر المجاعة.