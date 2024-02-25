عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المركز القومي للبحوث يُطلق قافلة طبية بالجيزة ضمن مُبادرة 100 مليون صحة

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية القوافل الطبية التي تنظمها المراكز البحثية ودورها في المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المُستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث على الدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع في حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلًا لتوجيهات ومُبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أن المركز أطلق قافلة طبية إلى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة تفعيلاً للمُبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، موضحًا أن هذه القافلة جاءت برئاسة الدكتورة نبيلة عبدالمقصود رئيسة لجنة التنمية المُجتمعية ورئيسة القوافل الطبية بالمركز.

وأضاف الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن هذه القافلة، تضمنت تخصصات (النساء والتوليد - الأمراض الباطنية وأمراض القلب)، مُعربًا عن سعادته بنجاح القافلة الطبية، ومؤكدًا أن المركز يحرص على تنظيم مثل هذه القوافل الطبية بشكل مستمر في مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبها أكدت الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومي للبحوث  أن القافلة تضمنت العيادات المُجهزة المُتنقلة الخاصة بالمركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز، موضحة أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة 790 مواطنًا، من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية.

من جانبهم أشاد المرضى والمشاركون في القافلة بالجهود التي يبذلها المركز القومي للبحوث في تقديم الرعاية الصحية المُتكاملة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

ترشيحاتنا

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

تغيرات في حالة الطقس .. الارصاد تحذر من هذه الظواهر

كشف عوراتهن ونشر مقاطع لهن.. نص اتهامات نخاس القاصرات الأجنبيات

سوليفان: محادثات باريس توصلت إلى تفاهم بشأن صفقة رهائن محتملة لحماس

محمد صلاح يظهر مع ليفربول في ويمبلي قبل مواجهة تشيلسي

البيت الأبيض يبدى تخوفه من التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأمريكية في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

فظائع تحدث الآن في غزة.. أب يهرب بطفلته من المجاعة| تفاصيل

تمتلك شعرًا أخضر وتتنفس من المؤخرة.. شاهد سلحفاة أستراليا الغريبة| صور

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

بعد خروجها من الحبس مباشرة.. تطورات حريق غرفة سوزي الأردنية

التدريب الأقرب لقلبي وأحترم الأهلي..ماذا قال ميدو عن القلعة الحمراء والخلافات مع الزمالك ؟

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ