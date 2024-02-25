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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يبدى تخوفه من التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأمريكية في 2024

صدى البلد

اعترف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، بأن هناك مخاوف من التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وقال سوليفان لبرنامج 'واجه الصحافة' على شبكة إن بي سي نيوز: 'الأمر لا يتعلق بالسياسة.. الأمر يتعلق بالأمن القومي.. إنه يتعلق بدولة أجنبية، خصم أجنبي يسعى للتلاعب بالسياسة والديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية'.

وأضاف أيضًا إن إدارة الرئيس جو بايدن ستتخذ 'اليقظة' بشأن منع التدخل في الانتخابات. 

وتابع سوليفان إن إدارة بايدن 'ستتعامل مع الكونجرس على أساس ثنائي الحزبين لأن هذا يجب أن يتجاوز السياسة'.

وتأتي تصريحات سوليفان في الوقت الذي يحذر فيه كبار مسؤولي الأمن القومي والمخابرات الأمريكيين من أنه على الرغم من حرب روسيا مع أوكرانيا، فإن موسكو ستظل تحاول التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأصدرت الولايات المتحدة، في أكتوبر الماضي، تحليلاً استخباراتياً لدول في جميع أنحاء العالم يزعم أن روسيا كانت تستخدم الجواسيس ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة ووسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الانتخابات في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة.

وروسيا ليست الدولة الوحيدة التي تحاول زرع الفوضى، حسبما وجد تحليل أجرته شركة مايكروسوفت العام الماضي. وتستخدم الجهات الفاعلة في مجال التهديد في إيران والصين أيضًا الذكاء الاصطناعي لمحاولة تنسيق الهجمات الإلكترونية، وفقًا للشركة.

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