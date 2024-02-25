مسلسلات رمضان 2024| داليا البحيري تروج لدورها فى مسلسل "بدون مقابل"

روجت الفنانة داليا البحيري لدورها فى مسلسل “بدون مقابل” ، الذي من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني القادم ٢٠٢٤.

ونشرت داليا البحيري مجموعة من الصور من داخل الكواليس من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت معلقا: أنتظروني فى مسلسل بدون مقابل فى رمضان ٢٠٢٤ ، وشخصية أشجان مع صديقي وأخي هاني رمزي والمنتج الفنان محمد فوزي ، وإخراج المخرج الكبير جمال عبد الحميد ومدير التصوير الدكتور الشاطر يحيي فهمي ، ومجموعة كبيرة من النجوم انشاءالله تكون عند حسن ظنكم .

وكان تعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع. الدراما المصرية.

وقال هاني رمزي خلال لقاء تلفزيوني: في أفلامي هتلاقي جزء تراجيدي وسط الكوميديا؛ لأني في النهاية بقول إني ممثل مش كوميديان بس، وأقدر أقدم كذا لون والفترة اللي فاتت اتعرض عليا أعمال كوميدية مش راضي عنها ومرضيتش واعتذرت وقولت لا، وأنا مبضحكش ازاي الجمهور هيضحك، وفي الآخر سلمت نمر ونغير جلد ونعمل تراجيدي وإن شاء الله يعجب الناس.

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب هاني رمزي الفنانة داليا البحيري ، ومن إخراج جمال عبد الحميد.