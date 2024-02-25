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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم

محافظ الغربية يهنئ فريق قسطا بالفوز في نهائي دوري مراكز الشباب

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، من داخل استاد طنطا الرياضي، ختام فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته العاشرة 2024.

وانتهت المباراة بفوز فريق قسطا بضربات الجزاء الترجيحية وحصوله على المركز الأول وتمثيل المحافظة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في نسخته العاشرة ، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، وحسين فرج مدير إدارة فعاليات أنشطه مراكز الشباب، والدكتور أحمد مختار مسؤول الدوري بالوزارة.

وهنأ المحافظ فريق مركز قسطا بالفوز مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد وحصولهم على درع دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في نسخته العاشرة.

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كان النهائي قد بدأ بالسلام الوطني والتقاط الصور التذكارية للفريقين، وأشاد المحافظ خلال كلمته بما تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالغربية داخل المحافظة وتنفيذها لختام دوري مراكز الشباب بالغربية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالرياضة، متمنياً لكلا الفريقين الحظ وداعماً للفريق الفائز للوصول و الحصول على دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية حيث حصل فريق مركز شباب بلقينا على دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة.

وأكد يسري الديب، أن وزاره الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، داعمة على مدار ١٠ سنوات لدوري مراكز الشباب مؤكداً أن هذا الدوري يعمل على اكتشاف المواهب داخل مراكز شباب القرى وبث روح الحماس ونشر الوعي الرياضي وترسيخ الأهداف الرياضية البدنية والصحية والتربوية والاجتماعية ويهدف لبث روح التنافس بين فرق كرة القدم بمراكز الشباب، وتوطيد أواصر الصداقة بينهم، و توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وأيضاً اكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب متمنياً التوفيق للفريقين.

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وشهدت أجواء المباراة حالة حماسية بين مشجعي الفريقين وتقدم فريق قليب ابيار بهدف دون مقابل ثم تعادل مركز شباب قسطا واحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي انتهت بفوز فريق قسطا.

في الختام قام المحافظ بتوزيع الدروع التذكارية للقائمين علي تنفيذ الدوري وقيادات الوزارة وأيضا إهداء درع لوالد الشهيد إبراهيم قطب منيسي الذي سمي مركز شباب قليب ابيار سابقاً والتابع لإدارة شباب كفر الزيات.

جدير بالذكر أن الدوري ينفذ على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولي تصفيات الإدارات الفرعية، والثانية دوري المجموعات بمشاركة ٢3 فريق مقسمين على أربعة مجموعات في كل مجموعة ستة فرق والمرحلة الثالثة والأخيرة تكون بدور الثمانية و دور الأربعة ختاماً بالنهائي.

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