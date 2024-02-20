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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يزور مصابي غزة في المستشفيات الجامعية

صدى البلد

زار رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكي ، اليوم الثلاثاء، مصابي قطاع غزة الذين استقبلتهم مستشفيات طنطا الجامعية، يرافقه الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حيث اطمأن خلال الزيارة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم وتوفير العلاج اللازم.


وأوضح الدكتور محمود ذكي - في بيان - أن المستشفيات الجامعية استقبلت 22 حالة من مصابي قطاع غزة لإجراء جراحات عاجلة لهم من بينهم عدد من الأطفال والنساء، وتم تشكيل فرق عمل طبية من كافة التخصصات، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية بأعلى درجة من الجودة والكفاءة.


وأكد رئيس جامعة طنطا تقديم المستشفيات الجامعية بالمحافظة كافة أشكال الدعم للمصابين من قطاع غزة، وتوفير الأطقم الطبية وكافة الإمكانات والمستلزمات الطبية، لاستكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء في إطار دعم مصر للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا لدور الجامعة المجتمعي، مشيدا بجهود الأطباء والعاملين والفرق التمريضية بالمستشفيات الجامعية.
 

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