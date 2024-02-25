عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أستاذ بالأزهر يكشف من يستحقون العفو وكظم الغيظ

القران الكريم
القران الكريم

فسر الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم وعلومه بجامعة الأزهر، قول الله سبحانه وتعالى: " وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)".

ليلة النصف من شعبان.. هذا ما ورد بشأنها في القرآن الكريم

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تجيب

وقال عميد كلية القرآن الكريم وعلومه بجامعة الأزهر، اليوم الأحد: "فى هذه الآية الله يأمرنا بإلاسراع فى إغاثة الملهوف، والبذل والعطاء على الفقراء، علشان نفوز بالجنة التى اعدت للمتقين، والإنفاق فى السراء، وهو أن يكون ميسور الحال وينفق، والضراء هو أن يكون حالة عسير وينفق فى سبيل الله وهذا يتاجر مع الله".

وتابع: "أما مسألة الكظم للغيط لا يستطيع أن يفعله كل إنسان، وما نراه بين الناس دليل على هذا فقليل من الناس هو من يسبق عقله لسانه، كظم الغيظ يكون بغلق الفم عن الإيذاء، والعفو عن الناس، فهناك من تعفو عنه يدخلك النار، وهذا العفو يكون عن مخطئ خطأ لابد أن يحاسب عليه، وهناك من تعفو عنه يدخلك الجنة".

عميد كلية القرآن الكريم الأزهر الفقراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

قبل عيد الأضحى| وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

أقل زيادة بين باقي السلع|تصريحات الشرقية للدخان بشأن استيراد السجائر وهذه الأسعار الجديدة اليوم

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

نط وسابهم يغرقوا.. القبض على مراكبي معدية منشأة القناطر

ترشيحاتنا

هيونداي النترا HD "كاملة" 2018 .. للبيع بهذا السعر

وزيرة الثقافة تشهد حفل توزيع جوائز فاروق حسني وتتفقد الأعمال الفائزة

ملمحا لهدنة محتملة في غزة.. جالانت يتوعد حزب الله اللبناني

ليفربول يفوز على تشيلسي بهدف دون رد ويتوج بطلا لكأس الكاراباو

سناء البيسي تفوز بجائزة الاستحقاق من مؤسسة فاروق حسني للثقافة

دعواتنا لإرسال المساعدات لقيت آذانا صماء.. الأونروا تتحدث عن إمكانية تجنب المجاعة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «جودر»

بعد تصريحها الأخير.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

مفيش طحين أو خبز ..مقطع فيديو لطفلة تحكي معاناتها في الحصول على طعام

في ذكرى وفاة إلايجا محمد .. ادعى النبوة وفهم الإسلام خطأ ما قصته؟

فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ