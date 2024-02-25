سناء البيسي تفوز بجائزة الاستحقاق من مؤسسة فاروق حسني للثقافة

الأحد 25/فبراير/2024 - 07:51 م 2/25/2024 7:51:37 PM

فازت الكاتبة الكبيرة سناء البيسي، بجائزة الاستحقاق الكبرى، لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها الجديدة.

وتقدمت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بخالص التهنئة للفائزين متمنين لهم دوام التوفيق ومزيد من الإبداع والتميز.