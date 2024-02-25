عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يغرس نخلة بمزارع كلية الزراعة بالوادي الجديد

صدى البلد

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية بالوادي الجديد، بحضور  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

الأورومان: 820 عملية قلب للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع الأقصر

محافظ الأقصر يتابع سير العمل بكورنيش القرنة العالمي وتفرعات محور اللواء سمير فرج|صور

وغرس رئيس الجامعة نخلة باسم جامعة الأقصر بمزارع كلية الزراعة بالوادي الجديد؛ في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادي الجديد بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل، والنباتات الطبية والعطرية.

كان المجلس الأعلى للجامعات وافق على بدء العمل بمشروع أرض الجامعات المصرية بمحافظة الوادي الجديد ومتابعته، وذلك في إطار البدء الفعلي في استصلاح الأراضي لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية، يكون لها مردود على تطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، وتساهم في تنفيذ خطة الدولة لتنمية إقليم الصعيد.

الأقصر الأعلى للجامعات البحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي المجلس الاعلى للجامعات تطوير البحث العلمي محافظة الوادى الجديد محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

قبل عيد الأضحى| وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

عكاظ: بعد رأس الحكمة مصر تستعد لطرح “رأس جميلة” باستثمارات سعودية

أقل زيادة بين باقي السلع|تصريحات الشرقية للدخان بشأن استيراد السجائر وهذه الأسعار الجديدة اليوم

ترشيحاتنا

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

تحرك عاجل من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار.. فيديو

انخفاض يضرب سعر الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الزمالك يحسم صدارة مجموعته بالكونفيدرالية بثنائية في مرمي أبو سليم

الأرصاد تُصدر تنبيهات جوية مهمة.. اتخذ احتياطاتك خلال الأيام المقبلة

تخفيض الأسعار تدريجيا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة على الهواء| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان 2024.. صور من كواليس مسلسل "فراولة"

لوك جديد .. هبة مجدي تثير ضجة بظهورها الأخير

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «جودر»

بعد تصريحها الأخير.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ