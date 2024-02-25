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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتابع سير العمل بكورنيش القرنة العالمي وتفرعات محور اللواء سمير فرج|صور

صدى البلد

 قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بجولة تفقدية في مدن الأقصر والزينية والقرنة، تابع خلالها سير العمل بمشروعات محور اللواء سمير فرج وتفرعاته والطرق المؤدية إليه، وكورنيش البر الغربي الجديد العالمي، وتمهيد طريق معبد هابو بعد تغطية ترعة رمسيس.


بدأت جولة المحافظ بتفقد، أعمال طريق المسار السياحي من مدينة الأقصر حتى منطقة السوفوتيل بالزينية حيث تتم إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المار علي معبد الكرنك ومنطقة الفنادق السياحية وصولاً إلى محور اللواء سمير فرج .

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وتابع المحافظ جولته بتفقد تفرعات محور اللواء سمير فرج شمال الأقصر والطرق المؤدية اليه حيث وجه بسرعة تجميل الطرق وتزيينها مع انشاء ميادين حديثة بواجهات حضارية.
استكمل المحافظ جولته بتفقد اعمال تمهيد طريق ترعة رمسيس بالطريق المؤدي الي معبد هابو والتي تم الانتهاء من تغطيتها بطول حوالي 700 متر  لتوسعة الطريق الذي تمر به الحافلات السياحية المتجهة للمعبد ، حيث تجري حاليا اعمال تمهيد الطريق الذي تمت توسعته واعداده ليكون حارتين بدلا من حارة واحدة استعداداً لرصفه وتزيينه وتجميله من خلال تركيب البلدورات  علي جانبي الطريق وعمل حدائق وتركيب بلاط الانترلوك والحدائق في منتصفه.
واصل المحافظ جولته بمتابعة اعمال تبطين ترعة ضوة  غرب الأقصر المؤدية الي كورنيش البر الغربي الجديد حيث تم الانتهاء من اعمال تبطينها بطول يزيد عن كيلو متر وجار أعمال تمهيد المنطقة المحيطة بالترعة وإقامة سور بطول 300 متر تقريباً لتوسعة الشارع.
واختتم المحافظ جولته بتفقد كورنيش البر الغربي الجديد الذي يجري العمل به ليكون لوحة فنية علي النيل وممشي سياحي عالمي حيث تابع أعمال إنشاء المسرح المكشوف والتي تم الانتهاء منها وكذلك تركيب المقاعد والبرجولات الخشبية وأماكن الجلوس والأعمدة الديكورية كما تابع أعمال إنشاء الممشي الزجاجي داخل النيل وأعمال إنشاء ممشي الكورنيش العالمي المطل علي النيل وانشاء قاعة المؤتمرات وموقف وساحات انتظار الاتوبيسات والحافلات السياحية واماكن رسو العبارات واللانشات السياحية بالإضافة الي منطقة المطاعم والكافتيريات والحدائق فضلا عن الاعمال الانشائية الملحقة بالكورنيش والتي تتضمن انشاء مسجد ونافورة  مائية وبازارات سياحية والمسطحات الخضراء ودورات المياه ومناطق الخدمات الترفيهية حيث تتم كافة الاعمال الانشائية بشكل عصري وحديث يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة ويساهم في زيادة التدفقات السياحية.
رافق المحافظ في جولته العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الاقصر والعميد احمد الهواري رئيس مدينة الزينية ومصطفي جبريل رئيس مدينة القرنة والمهندس أسعد مصطفي منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

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الأقصر إعادة تأهيل البلدورات اللواء سمير فرج المسطحات الخضراء تركيب بلاط الانترلوك تركيب البلدورات مدينة الأقصر محور اللواء سمير فرج معبد الكرنك مشروعات

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