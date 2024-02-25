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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشرى لانخفاض أسعار السيارات بعد تحديد موعد إنتاج أول سيارة مصرية

السيارات في مصر
السيارات في مصر

يبحث عدد من المواطنين عن موعد انخفاض أسعار السيارات في مصر وهل مصر سوف تكون مصنعه لجميع أنواع السيارات خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد الإعلان شركة النصر عن إنتاج اول سيارة محلية الصنع في مارس 2025.

 انخفاض أسعار السيارات

وتواصل موقع صدي البلد النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مع للرد علي هذا التساءلات ونستعرضها فيما يلى:

طالبت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستعانة بشركة من الشركات العالمية في صناعة السيارات  في العالم للاستفادة من خبراتها في تصنيع السيارات مثل مرسيدس وغيرها لانتاج سيارات مصرية بجودة عالمية.

شركة النصر: إنتاج أول سيارة ملاكي محلية الصنع في مارس 2025

بعد قرار الحكومة.. بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع في مصر

واضافت “متي” لـ"صدى البلد"ـ إن السوق المصرى من اكبر الاسواق حول العالم الذي يمتلك سيارات ونحتاج الي تلبية احتياجات المواطن من السيارات وعدم استيرادها من الخارج، مؤكدة أنه حال انتاج جميع السيارات في مصر ستنخفض أسعارها مقارنة بالاسعار الخارجية وتصريحات  خالد شديد، مسئول بشركة النصر لصناعة السيارات، بشأن  إنتاج أول سيارة ملاكي محلية الصنع، وأيضًا السيارة النصف نقل سوف تكون فى مارس عام 2025 تعتبر بمثابة بشرى خير للقادم.

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