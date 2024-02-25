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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي يعلن ملامح صفقة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة

وقف اطلاق النار
وقف اطلاق النار

تحدث توفيق حميد، كاتب وباحث سياسي، عن ملامح صفقة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، قائلًا إن الحديث يدور حول تبادل عدد محدود من المحتجزين في حدود 40 محتجزا مقابل 6 أسابيع تهدئة، وفي خلال تلك الفترة يتم بحث تبادل عدد أكبر من المحتجزين، وتهدئة أكبر، أو الوصول لحل سياسي.

ولفت "حميد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن الأمر الأساسي لإسرائيل ألا تكون حماس مسلحة في غزة، وأن تترك السلطة لغيرها، لكن الأربع دول الكبار مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل، عندما وجدوا أن المشكلة تضخمت، رأوا ترحيل بعض القضايا.

وقف دائم لإطلاق النار

وأشار إلى أن الضمانة المثلى لإنهاء الصراع، هو وقف دائم لإطلاق النار، لكن إسرائيل لا تريد الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار، لأنها لو أعلنتها ستأخذها حماس كأنها انتصار لها، وإسرائيل تريد الوصول لنقطة أن حماس ليس لها وجود عسكري.

الهدنة المؤقتة القاهرة الإخبارية أمريكا وإسرائيل قناة القاهرة الإخبارية مشكلة تضخم وقف دائم لإطلاق النار مصر وقطر مصر

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