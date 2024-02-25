عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب تطالب وزارة الشباب بإرجاء نقل العمالة المنتدبة للأندية

صدى البلد

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصمت زايد، بشأن مشكلة العمالة المنتدبة من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية إلى الأندية، ومطالبة وزارة الشباب والرياضة لهم بالعودة إلى مراكز الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وبحضور اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والدكتور محمد عبدالقادر وكيل وزارة الشباب للهيئات الشبابية.

من جانبه أكد سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية ردًا على موضوع طلب الإحاطة أنه تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن وتم عرض الموضوع على  محافظ المنوفية وذلك بناء على مناقضة الجهاز المركز للمحاسبات لندبهم للعمل بالأندية واعطي تأشيرة نصت على حق (مدير المديرية لاتخاذ اللازم بما يحقق مصلحة العمل).

واوضح انه بدراسة الموضوع مع مديرية التنظيم والإدارة أفادت بأنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة لمخالفة القانون واتفقت مع رأى الجهاز المركزي للمحاسبات بان ذلك مخالفة، وقد ورد الى مديرية الشباب والرياضة استعجال لتلافى المناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات برقم (52) بتاريخ 3/1/2024 وتم الإشارة بالاستعجال ان ذلك الامر يعد اهدار للمال العام ويجب تصويبه.

وقامت المديرية بإرسال خطابات لمجالس إدارات الأندية لتحمل رواتب العاملين بالأندية او اخلاء طرفهم وجاء الرد بعدم قدرتهم على دفع الرواتب، وبناء على تأشيرة المحافظ على المذكرة سالفة الذكر أرسلت المديرية خطابات للفروع بشأن سحب العاملين المنتدبين للعمل بالأندية تنفيذا تعليمات الجهاز وتلافى المناقضة وبالذات بعد إشارة الجهاز المركزي للمحاسبات بان ذلك يعد اهدارا للمال العام واتفاق مديرية التنظيم والإدارة مع رأى الجهاز.

وقد تقدم بعض العاملين  للمحافظ بطلبات لتجديد ندبهم للعمل بالأندية الرياضية وان تتحمل المديرية راتبهم وذلك عن طريق النواب وتم تأشيرة  (أوافق والعرض في حالة وجود أي عقبات) و(مدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار القانوني لدراسة هذا الوضع والعرض).

وأوضح أنه تمت دراسة الموضوع مع المستشار القانوني بمحافظة المنوفية من جميع جوانبه وانتهى رأيه الى ان الامر يتطلب تعديل تشريعي في نص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية والمادة (111) من اللائحة التنفيذية لذات القانون بإضافة الأندية الرياضية ومراكز الشباب الى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يجوز الندب اليها، نظرا لان غالبية الأندية ومراكز الشباب ميزانياتها لا تتحمل صرف مرتبات للعاملين بها حالها حال الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام التي تنطبق عليها المادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي يجوز الندب اليها على ان تتحمل الوحدة راتب الموظف المنتدب بالكامل

وفي نهاية الاجتماع اوصت اللجنة بارجاء ندب العاملين بالأندية الرياضية لحين البت من خلال مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشكلات المنتدبين من مديريات الشباب والرياضة للعمل بالأندية الرياضية للدراسة والفحص ووضع الحلول المقترحة.

لجنة الشباب والرياضة محمود حسين عصمت زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

قبل عيد الأضحى| وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيلينسكي يكشف عن هجوم روسي جديد على أوكرانيا أواخر مايو

بشرى سارة من الغرف التجارية للمواطنين بشأن أسعار السلع المرتبطة بالدولار قبل رمضان

الفاسد والمغشوش الأبرز.. مشروع قانون جديد يحظر تداول الغذاء في 8 حالات

«دور الإعلام في تغطية وتسوية النزاعات».. دورة تدريبية من «الخارجية» للصحفيين

أول تعليق من روسيا بعد إعلان زيلينسكي عدد قــ.تلى جيشه في الحرب

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة .. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها | صور

دراما رمضان 2024.. صور من كواليس مسلسل "فراولة"

لوك جديد .. هبة مجدي تثير ضجة بظهورها الأخير

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «جودر»

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ