أول تعليق من روسيا بعد إعلان زيلينسكي عدد قــ.تلى جيشه في الحرب

علقت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على إعلان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عدد القتلى في صفوف جيشه والتي قال إنها تصل إلى 31 ألف شخص؛ معتبرة أن تصريحاته "مغلوطة وكاذبة".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "كل مواطن في أوكرانيا يدرك ويفهم أن زيلينسكي يكذب، بما في ذلك كل شخص على الأرض يدرك تصريحاته المغلوطة والكاذبة".

وتابعت: "في السابق، لم يكن زيلينسكي يعتبر السكان الناطقين بالروسية في دونباس أشخاصا، والآن توقف عن اعتبار سكان الأجزاء المتبقية من أوكرانيا أشخاصا".

وأضافت: "مواطنو أوكرانيا ليسوا أشخاصا بالنسبة له، بل أدوات لا يزال يستخدمها للحصول على أموال غربية، وهذا هو بالضبط ما يفسر حقيقة أنه قلل من تقدير الخسائر عدة مرات".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد".

وقبل قليل، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن 31000 جندي أوكراني قتلوا أثناء الحرب في العامين الماضيين منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة.

وقال زيلينسكي: “قتل 31000 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين في هذه الحرب.. ليس 300000، وليس 150،000، وليس أيا مما أعلنه بوتين ودائرته المخداعة”.

وأضاف: “ ولكن مع ذلك، فإن كل من هذه الخسائر هي تضحية كبيرة”.

وقال الزعيم الأوكراني إنه لن يكشف عن عدد المصابين أو المفقودين بين قوات الجيش.

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها كييف عدد خسائرها منذ أن بدأت موسكو الحرب الشاملة في 24 فبراير 2022.