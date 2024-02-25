محمد عليوة: هناك 3 لغات غير العربية في مصر

قال المهندس " محمد عليوه " ، مدير حملة " ايكو ايجيبت " ، إن زيارات المحميات تقام في فندق بيئي وسكان المحميات يقومون يقدموا لنا الخدمات ، وتكوم زيارة متكاملة الخدمات .

وتابع " عليوة " ، خلال حواره في برنامج " مع خيري " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن المحميات في مدينة " النوبة " بها طيور لا توجد في اي دولة في العالم ، متابعا :" يمر بها كل الطيور المهاجرة بالعالم " .

لفت " عليوة " إلى أن اكثر الانشطة الغير مستغلة هي مشاهدة الطيور ويمر بها ١٤٠ مليون طائر مرتين في العام ".

وأشار :" عندنا في مصر ٣ لغات مختلفة غير العربية تتحدث بها عدد من القبائل ".