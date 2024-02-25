إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بن جفير بسبب العنف ضد الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بن غفير أو عناصر من حزبه.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إعلان عقوبات إضافية ضد مستوطنين هاجموا الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإنشاء نظام لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.

وقال بن غفير، في وقت سابق، "نحن نقدر أمريكا ولكننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها. أنا لا أستسهل الواقع المعقد الذي تواجهه إدارة بايدن في الكواليس".

وأضاف الوزير الإسرائيلي قوله: "أمريكا حليفتنا وصديقتنا، لكن يجب على إدارة بايدن التوقف عن الضغط علينا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".