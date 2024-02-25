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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإدارة الأمريكية تدين الانتخابات البرلمانية في بيلاروسيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعربت الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، عن إدانة الولايات المتحدة ما أسمته الانتخابات البرلمانية والمحلية "الزائفة" التي أجريت في بيلاروسيا اليوم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان يوم الأحد، إن الانتخابات أجريت في مناخ من الخوف لا يمكن في ظله وصف أي عمليات انتخابية بالديمقراطية".

 قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه سيرشح نفسه لولاية أخرى في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2025، وهي خطوة من المرجح أن تمدد الحكم الطويل لحليف رئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسُئل لوكاشينكو، أثناء حديثه للصحفيين في مركز اقتراع بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية، عما إذا كان يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال: 'أخبرهم أنني سأفعل ذلك'، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية 'بيلتا' يوم الأحد.

واضاف 'كلما حاولت [المعارضة] بذل جهد أكبر، زادت احتمالية ترشحي لإعادة انتخابي، لا تقلقوا، سنفعل كل ما هو ضروري من أجل بيلاروسيا”.

ولوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروسيا منذ عام 1994، واثقا من الفوز مرة أخرى، حيث يُنظر إلى الأصوات في بيلاروسيا على نطاق واسع على أنها ليست حرة ولا نزيهة.

ورداً على الأخبار يوم الأحد، كتبت زعيمة المعارضة سفياتلانا تسيخانوسكايا على موقع X: “يقول لوكاشينكا إنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى؟ لن ينخدع أحد على أي حال.'

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