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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأساة دهس تريلا لـ 4 أطفال في المرج.. وشاهد: كانوا رايحين المدرسة

صدى البلد

سادت حالة من الحزن في منطقة بركة الحاج بمدينة المرج بعد دهس سيارة نقل تريلا لدراجة بخارية يستقلها 4 أطفال أصدقاء وفرمتهم أسفل عجلاتها.

وقال شاهد عيان على الواقعة، في بث مباشر لصدى البلد، أن الأطفال كانوا رايحين المدرسة وأثناء ذلك تصادف مرور سيارة نقل تريلا مما أسفر عن دهسهم تحت عجلاتها .

https://youtu.be/OZyQ9UDd33s

وأضاف، على الفور اتصلنا بسيارة الإسعاف، التي حضرت على الفور وقمنا بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكن 3 منهم لفظوا أنفاسهم الاخير .

و تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد دهس سيارة تريلا لـ3 أطفال وشخص رابع، أثناء استقلالهم دراجة نارية أمام شارع النقطة في منطقة بركة الحاج بنطاق قسم المرج.


على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين لها وفاة كلا من صالح محي سليم الجندى، أحمد رجب محمد بخيت، ويوسف عادل عبد الدايم عاشور، بينما أصيب شخص رابع من عائلة الجندي وجميعهم مقيمون في من دائرة القسم، وتم نقل المصاب في سيارة إسعاف إلى مستشفى السلام لإسعافه.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث وتمكنت من تحديد السيارة والقبض على المتهم، وتبين أنه لا يحمل تراخيص سير للسيارة، وبمواجهته أقر بما هو منسوب إليه.

وقامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، بينما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

المرج اسفل عجلات دراجة بخارية دهس سيارة نقل فرمتهم تحت عجلاتها قسم المرج مستشفى السلام

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