برنامج تفاصيل يساعد فى عودة طفلة لوالدتها بعد غياب 6 أشهر

عبرت آية عن فرحتها الكبيرة بعد عودة ابنتها مكة إلى حضانتها من جديد بعد غياب دام لـ 6 أشهر، قائلة:"الحق حبيب الله والحق يرجع لصحابه، وربنا كبير أوي".

وقالت آية خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”، إن القوات الأمنية كانت لها دور كبير في إعادة مكة إلى حضانتي من جديد، واتجهت معي إلى منزل الزوج وأخذت مكة وقامت باصطحابي إلى النيابة والتوقيع على استلام الطفلة.

اتفاجئت لما سمعت صوتها



وتابعت: مكنتش مصدقة إني هاخد بنتي تاني، واتفاجئت لما سمعت صوتها بتفتح الباب لما روحنا البيت، وباحمد ربنا كتير وبشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي لعودة مكة من جديد إلى حضني.

وعلق أحمد حساب المحامي: آية جاتلنا المكتب والمفروض إنها رافعة قضايا منذ سنة ونصف، ولكن فاجئنا إن مفيش أي قضايا مثبتة، وعلى الفور قمنا برفع قضية نفقات ليها هي وبنتها، وقرار تسليم الصغيرة إلى والدتها وعودتها لحضانها.



من جانبه، قالت روفان عسكر المحامية، آية علطول كانت بتعيط وتدعي إنها تشوف مكة من تاني، وكانت سامعة صوت بنتها واحنا طالعين على السلم، وحددتلنا صوتها بحس الأم.