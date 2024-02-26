الخارجية الفلسطينية تكشف حقيقة وقف التحويلات المالية السعودية إلى رام الله

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية الشكر إلى الممكلة العربية السعودية بشأن قرارها بمنح المعتمرين من المحافظات الجنوبية العالقين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإقامة لمدة 6 أشهر إلى حين عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية.

ووجهت الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، الشرك أيضا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على قرارهما.

كما نفت الخارجية الفلسيطينية في بيانها، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن وقف التحولات المالية من الممكلة السعودية إلة فلسطين.

ووفقا للبيان، أكد أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، عدم صحة ما يتم تداوله من أخبار بهذا الشأن.