بنصف الثمن.. Smartwatch جديدة من شاومي تتحدى Apple Watch 

إلى جانب شركة هونر، قامت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة بعرض مجموعة من المنتجات الخاصة بها خلال حدث MWC 2024 الخاص بها. حيث أعلنت الشركة عن هواتف ذكية وساعات ذكية ، مثل ساعة Xiaomi Watch 2 وساعة Watch S3 وسوار المعصم Band 8 Pro.

وتعد ساعة Watch 2 منتجًا مختلفًا قليلاً مقارنةً بالإصدار Pro الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

مواصفات وميزات Xiaomi Watch 2

الفرق البارز بين Xiaomi Watch 2 و Watch 2 Pro هو أن الإصدار الأحدث يفتقر إلى التاج الدوار. يحتوي على زرين على الجانب الأيمن.

تمتاز ساعة شاومي Xiaomi Watch 2 بتصميم دائري مع شاشة AMOLED بقياس 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل، و تتميز الساعة الذكية بهيكل من الألومنيوم وهي مقاومة للماء حتى 5 ATM.

تم تجهيز ساعة شاومي Xiaomi Watch 2 بتقنية متقدمة لمراقبة الصحة تتكون من 12 قناة. وهي قادرة على تتبع معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم وأنماط النوم. كما يتميز الجهاز القابل للارتداء بتتبع الدورة الشهرية ويمكنه مراقبة مستويات التوتر. كما يدعم أكثر من 160 وضعًا رياضيًا. يحتوي الجهاز على نظام تحديد المواقع العالمي المدمج للأنشطة الخارجية.

تعمل Xiaomi Watch 2 بمعالج Snapdragon W5+ Gen 1 الذي يُقال إنه يوفر أداءً أفضل مع كونه موفرًا للطاقة. كما أنها تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت لتحميل وتخزين التطبيقات وكذلك الأغاني.

تعمل الساعة الذكية شاومي Xiaomi Watch 2 على نظام WearOS مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 تطبيق تابع لطرف ثالث وتطبيقات من متجر Play Store مثل Google Wallet و Maps وما إلى ذلك.

تتميز Xiaomi Watch 2 بميزة اكتشاف السقوط التي ستعلم تلقائيًا جهة اتصال الطوارئ الخاصة بالمستخدم. كما تسمح للمستخدمين بطلب المساعدة في حالات الطوارئ، وتحتوي على ميكروفون ومكبر صوت مدمجين لإجراء مكالمات صوتية بدون استخدام اليدين عبر الهاتف الذكي المقترن. تحتوي الساعة الذكية على ميزات مريحة مثل الكاميرا والتحكم في الموسيقى، التقويم والمصباح والمسجل والطقس والارتفاع والمزيد.

تدعم ساعة شاومي Xiaomi Watch 2 بطارية بسعة 495 مللي أمبير في الساعة يُقال إنها توفر 65 ساعة من الاستخدام في الظروف العادية.

تتوفر Xiaomi Watch 2 باللونين الأسود والفضي. يبلغ سعرها 199 يورو.