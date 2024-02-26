المهندسين تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي 2024.. وهؤلاء حسموا مقاعد فرعية القاهرة

تعقد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الإثنين؛ لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي 2024، التي جرت الجمعة الماضية.

كانت النقابة العامة للمهندسين أجرت الجمعة 23 فبراير انتخابات التجديد النصفي؛ لانتخاب نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية السبعة العامة ونصف أعضاء مجالس الشعب بالنقابات الفرعية ممن مضى عليهم أربع سنوات.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين

وشهدت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين حضورا باهتا ومشاركة ضعيفة خاصة من قبل أعضاء نقابات القاهرة والجيزة، ولم يتجاوز عدد المصوتين بالقاهرة وفق تصريحات اللجنة القضائية المشرفة 2500 عضو من أصل 250 ألف عضو ممن لهم حق التصويت.

من جانبه أعلن المهندس ضياء الكيكي، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفي بنقابة مهندسين القاهرة، أن الانتخابات تمت بنجاح ودون أي معوقات، متقدما بالتهنئة للفائزين بعضوية نقابة مهندسين القاهرة وهم:

مهندس إبراهيم حلمي عضو مدني.

مهندس ايهاب حسن عضو معمارى.

مهندس احمد محمد فوزي عضو كهرباء.

مهندس حسام هاشم، عضو ميكانيكا.

مهندس جون غالي.

مهندس أحمد مهران.

مهندس أحمد سلطان.

وتمنى الكيكي التوفيق للجميع، مؤكدا أن مجلس نقابة القاهرة لا يزال لديه الكثير ليقدمه للمهندسين وأسرهم، مشيرا إلى أن الجميع سوف يتكاتف معا لاتمام الأهداف التي يطمح مجلس نقابة القاهرة لتحقيقها.

من جانبها اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة ميزانية النقابة لعام 2023 بفائض23 مليون جنيه ووافقت الجمعية على الموازنة المطروحة لعام 2024.

كانت نقابة مهندسين القاهرة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية لعام 2023 بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس النقابة والمهندس ضياء الكيكي امين النقابة والمهندس نادر شمس أمين الصندوق.

من جهته دعا "عفيفي" الجميع للتكاتف للنهوض بمستقبل النقابة وتحقيق النتائج المرجوة، مشيرا إلى مجلس النقابة عمل على مدار العام المنقضي بكل جد، وقد تم الإنتهاء من تطوير نادي المهندسين بأبو الفدا بمستوى يليق بالمهندسين.

وأضاف نقيب القاهرة: كما تم الإنتهاء من إنشاء المرحلتين الأولى والثانية من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، وكذا تم الإنتهاء من حوالي 80 % من المرحلة الثالثة والتي تشمل المبنى الاجتماعى وحمام السباحة.

فيما استعرض المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة أبرز الأنشطة خلال عام 2023، قائلا إن مجلس النقابة الحالي أخذ على عاتقه مهام كبيرة وعمل كل ما في وسعه لتحقيقها، مشيرا إلى أن أبرز هذه المهام هو ما تم من تطوير للأندية والمقار النقابية، وكذلك تطوير الخدمات النقابية والأنشطة الاجتماعية المقدمة للمهندسين وأسرهم.

وأكد الكيكي اهتمام مجلس نقابة القاهرة بتدريب المهندسين حديثي التخرج، وذلك بتوفير دورات تدريبية متميزة لهم، لافتا إلى دور نقابة القاهرة الهام في قانون التصالح ومزاولة المهنة، مستعرضا أهم الإنجازات لعام 2023 م، تم إعداده لإطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليه.

وبدوره استعرض المهندس نادر شمس آمين الصندوق قوائم الدخل لعام 2023 لكل من مقار النقابة ونواديها لافتا إلى أن هناك فائض بإيرادات الأنشطة وإيرادات عائد استثمارات البنوك والدمغة الهندسية.

ولفت شمس أثناء عرضه للميزانية بكل تفاصيلها أمام العمومية، إلى أن مجمع الفائض التراكمي للنقابة شهد زيادة وأصبح 152.978 مليون بعد أن كان 130.037 مليون خلال العام الماضي.

واستعرض شمس أيضا المصروفات والإيرادات بناديي حلوان وأبو الفداء، معلنا أن إجمالي الفائض بالنقابة للعام 2.23 هو (23.130 مليون جنيه).