نتنياهو عن الاحتجاجات ضده: الإسرائيليون متحدون والجمهور يثق بي

نشرت شبكة سي بي إس الأمريكية، اليوم الإثنين، مقابلة أجرتها مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، وتناولت الوضع السياسي في إسرائيل، بما في ذلك الاحتجاجات ضده وضد الحكومة.

وقال نتنياهو "بالطبع لدينا مظاهرات! لدينا احتجاجات وأيضا ديمقراطية، لدينا مظاهرات منذ 30 عاما. لكن الإسرائيليون متحدون، كما لم يحدث من قبل، الجمهور الإسرائيلي يثق بي".

وقال نتنياهو أيضا في المقابلة "إننا نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن لا أستطيع أن أقول ما إذا كنا سنحققه. سنتوصل إلى اتفاق إذا عادت حماس إلى الواقع".

وأعلن أنه يثمن جهود الدول الوسيطة، وأكد أن "حماس بدأت بمطالب مجنونة. ومن السابق لأوانه القول إنهم إذا تخلوا عن المطالب، وإذا قدموا مطالب معقولة، فيمكن التوصل إلى اتفاق".