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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إذا لم تكن هناك صفقة أسرى فسنتحرك في رفح فورًا

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نشرت شبكة سي بي إس الأمريكية، اليوم الإثنين، مقابلة أجرتها مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، وتناولت الوضع السياسي في إسرائيل، وأيضا الخطط الموضوعة لعملية اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى عملية إسرائيلية محتملة في رفح، وقال: "بعد أن نبدأ عملية في رفح، ستنتهي الحرب في غزة خلال أسابيع قليلة. لكن من المستحيل المغادرة دون التعامل مع آخر معقل لحماس".

وأضاف: إذا توصلنا إلى صفقة أسرى فإن العملية في رفح ستتأخر قليلا، لكن إذا لم يكن هناك اتفاق فسنتحرك في رفح فورا".

وتابع: "سيقدم لي رئيس الأركان اليوم خطة العمل في رفح وخطة إجلاء السكان، لا يوجد خلاف بيني وبين الحكومة الأمريكية بشأن ضرورة إجلاء السكان، وسنوجههم إلى المنطقة الواقعة شمال رفح".

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نتنياهو: إذا لم تكن هناك صفقة أسرى فسنتحرك في رفح فورًا


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