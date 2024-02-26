النواب يحيل 24 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذها

أحال مجلس النواب 24 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وجاءت تلك التقارير بعد دراسة ومناقشة العديد من الإقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن تقديم خدمات لأهالي دوائرهم أو خدمات عامة وجاءت تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من كل من :

1. العضو / محمد عبد الحميد هاشم، بشأن بناء مقر لوزارة التضامن الاجتماعى بقرية دمرو – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ، وذلك لاستقبال حالات كبار السن.

2. العضو/ محمود أبو الخير، بشأن ترميم وصيانة معهد برديس الأزهرى الاعدادى بنين بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

3. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل مكتب بريد بقرية دير ريفا- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

4. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إنهاء أعمال كوبرى منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

5. العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن استكمال محور دار السلام – البلينا حتى منطقة المطاهير الصناعية شرقًا بطول 10كم، وعمل الطريق الدائرى من القوصة إلى نجع عمار شمالاً وعمل أربع طرق عرضية- محافظة سوهاج.

6. العضو/ بهاء أبو الحمد، بشأن عمل كوبرى سيارات أعلى مزلقان نجع الشيخ- مدينة الأقصر- محافظة الأقصر

7. العضو/ منى عمر، بشأن تشجيع الخطوط الملاحية المصرية والعالمية لتشغيل خطوط لنقل الركاب بين ميناء الإسكندرية وموانئ البحر المتوسط.

8. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن بدء العمل لتحويل قصر الالكسان بمدينة أسيوط لمتحف يضم الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية الموجودة حاليًا بمخازن محافظة أسيوط.

9. العضو/ منى عمر، بشأن تزويد صالات السفر والوصول بمطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية بعدد من الشاشات لعرض أفلام سياحية دعائية على الزائرين.

10. العضو/ منى عمر، بشأن نقل العمود الرومانى الموجود بمطار النزهة بمحافظة الإسكندرية إلى مطار برج العرب.

11. العضو/ ضحى عاصى، بشأن استكمال أعمال الصرف الصحى ببعض القرى التى لم يتم إدراجها ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة بمركز شربين – محافظة الدقهلية.

12. العضو/ سامى كامل، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منطقة حى الغاز مركز بئر العبد – محافظة شمال سيناء.

13. العضو/ أسامة العبد، بشأن إعادة رصف الطريق بمدخل كفر سعد البلد – محافظة دمياط.

14. العضو/ هانى مصطفى خضر، بشأن رصف بعض الشوارع الرئيسية بقرى مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية

15. العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن استكمال رصف طريق عزبة السمارة الجسر الغربى – التابعة لمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

16. العضو/ أسامة عبد العاطى، بشأن إنارة مدخل قرية المقاطعة – السنبلاوين، وطريق السنبلاوين – براهمتوش على ترعة البوهية – محافظة الدقهلية.

17. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن عدم انتداب ملاحظى ومراقبى امتحانات الثانوية العامة خارج المحافظات التى يعملون بها تيسيرًا عليهم.

18. العضو/ عادل عامر، بشأن إنشاء مجمع مدارس بقرية البرادعة بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية، على قطعة أرض تابعة لهيئة الأوقاف.

19. العضو/ هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء مدرسة تجريبى على قطعة أرض أملاك دولة بالبر الشرقى – قرية مليج – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

20. العضو/ نسرين عمر، بشأن التوسع فى تواجد منافذ لتوزيع منتجات المدارس الفنية الزراعية بإيجار مخفض.

21. العضو/ سناء السعيد، بشأن الاستفادة من الأماكن المجهزة كحضانة للأطفال بمدرسة الخوالد الابتدائية المشتركة- مركز ساحل سليم- محافظة أسيوط.

22. العضو/ ايلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة – محافظة البحر الأحمر.

23. العضو/ علاء سليمان، بشأن فرش مسجد الرحمن بعزبة أبو بكر كريشة قرية المطيعة – محافظة أسيوط.

24. العضو/ مصطفى بدران، بشأن إنشاء معهد أزهرى (إعدادى – ثانوى) بقرية دوينة – مركز أبو تيج – محافظة أسيوط.