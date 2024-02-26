عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المباريات القادمة ..السبب

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد  شوبير عن سبب وجود  تغييرات كبيرة داخل  تشكيل الأهلي خلال المباراتين القادمتين عبر برنامجه المذاع مع شوبير. 

 

وقال شوبير ''تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي خلال المباريات القادمة''

 

وأشار شوبير إلي أن سبب تلك التغييرات هو الاهتمام بمباراة الأهلي والزمالك القادمة.

 

وأكد شوبير على عدم وجود أي تغييرات وزيادات داخل لائحة الأهلي.

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي، بعد تصريحات خالد بيبو مدير الكرة، بشأن استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق، عن مواجهة ميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الأهلي غاضبة من تصريحات بيبو وتعليقه على استبعاد كهربا، بأن القرار فني خاصةً أن الأمر فتح الباب للاجتهادات ضد اللاعب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار غازي داخل مخبز بمنشأة ناصر

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

ترشيحاتنا

المالية: لا يتم إنشاء صناديق أو حسابات خاصة إلا بقانون من النواب

وزير الري: تفتت الملكية الزراعية وشبكة الترع يدفعان لتشكيل روابط مستخدمي المياه

طعنه مرفوض.. إعدام جديد لسفاح الجيزة لـ«قت.له صديقه» متعمدًا

الصحف الإماراتية| نتنياهو يزعم: حماس ستهزم في غضون أسابيع.. ورئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالته.. والحوثيون يطلقون صاروخا على ناقلة أمريكية

سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

وزير التنمية المحلية : تنظيم معارض داخلية لأيادي مصر للحرف التراثية بـ7 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ