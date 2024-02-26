تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المباريات القادمة ..السبب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب وجود تغييرات كبيرة داخل تشكيل الأهلي خلال المباراتين القادمتين عبر برنامجه المذاع مع شوبير.

وقال شوبير ''تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي خلال المباريات القادمة''

وأشار شوبير إلي أن سبب تلك التغييرات هو الاهتمام بمباراة الأهلي والزمالك القادمة.

وأكد شوبير على عدم وجود أي تغييرات وزيادات داخل لائحة الأهلي.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي، بعد تصريحات خالد بيبو مدير الكرة، بشأن استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق، عن مواجهة ميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الأهلي غاضبة من تصريحات بيبو وتعليقه على استبعاد كهربا، بأن القرار فني خاصةً أن الأمر فتح الباب للاجتهادات ضد اللاعب".