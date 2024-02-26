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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بقدرات تتجاوز 42 جيجاوات.. هيئة الطاقة المتجددة تصدر حصاد عام 2023

صدى البلد

أصدرت هيئة الطاقة المتجددة حصاد الطاقة 2023 والمتضمن رصد لمؤشرات وأنشطة الطاقة المتجددة خلال عام 2023، ويوضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، حيث تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات من أهمها ارتفاع القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 6,6 جيجاوات، بمشاركة بلغت حوالي 35% من جانب القطاع الخاص الذي يعمل إلى جانب ذلك على تطوير مشروعات إضافية تشمل انتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 جيجاوات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، 2022، والوصول الى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، والجاري تحديثها لعام 2040.

وأظهر التقرير وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2023 حوالي 14967 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5616 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4535 جيجاوات ساعة.

في ضوء ما سبق، تصل إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة من المشروعات القائمة إلى 25800 ج.و.س، أسهمت في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يجاوز 10700 ألف طن ثاني أكسيد كربون،  وتوفير نحو 4540  ألف طن بترول مكافئ.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي:

https://infogram.com/res-indicators-2023-1h0r6rzlk3mdw4e?live

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