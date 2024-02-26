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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس لن نرفع الغياب خلال شهر رمضان ومدة المحاضرة ساعة واحدة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الفصل الدراسي الثاني يسير بشكل طبيعي ومنتظم، لافتا إلى أن خلال شهر رمضان سوف بتم تقليل عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن شهر رمضان الكريم لن يؤثر على العلمية التعليمة إطلاقا مؤكدا أن نسبة الحضور ستكون مرتفعة مثل باقي الشهور .

وعن رفع الغياب في رمضان، أكد عميد علوم عين شمس لم يتم رفع الغياب نهائيا طوال السنة.

وأشار عميد كلية العلوم إلى أننا حريصين على تعقيم القاعات وتطهيرها جيدًا طوال الوقت مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أداء المحاضرات ، والتنبيه عليهم أيضًا بارتداء الكمامات، وذلك في إطار حرص الكلية على صحتهم وسلامتهم.


وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اجتماع مجلس كلية الصيدلة  
وذلك بحضور أ.د. أمانى أسامة كامل  عميد الكلية، أ.د. خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د. رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. عبد 
الناصر سنجاب، أ.د. ناهد مرتضى العميد السابق للكلية، ا.د. أميمة سمور، أ.د. شيروت الأحمدى ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة بالكلية.

وفى كلمته أشاد أ.د. محمد ضياء بالجهود المبذولة بالكلية وماتحققه من انجازات وتأثيرها على سوق العمل متمنياً للكلية المزيد من النجاح ومعرباً عن فخره بما حققته الكلية بقيادة متميزة وجهد دؤوب برئاسة أ.د. أمانى كامل، كما أكد سيادته أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى للحصول على نتائج ملموسة فى مجال البحث العلمى والصناعة.

رحبت أ.د. أمانى كامل برئيس الجامعة وتقدمت بالشكر والتقدير  لسيادته لجهوده ودعمه الدائم للكلية.

كما تم مناقشة بعض القضايا  المتعلقة بتطوير الكلية وتقديم خدمات مميزة للطلاب الملتحقين بها.
بالإضافة إلى إعتماد الكلية الدولى وإمكانية الربط مع شراكات مختلفة للاستفادة من تسويق المخططات  العلمية وتخريج كوادر طبية قادرة على مواجهة سوق العمل وكذلك مناقشة بعض تعديلات ممارسة المهنة المدرجة بالقوانين.

وعلى هامش المجلس تم تكريم أ.د. مى طلبة وأ.د. غادة حسين لحصولهما على درجة أستاذ وأ.م. محمد حسن لحصوله على درجة أستاذ مساعد.

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