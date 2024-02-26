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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح المعرض السنوي الثامن للكتاب بجامعة حلوان

جانب من المعرض
جانب من المعرض

انطلقت فعاليات المعرض السنوي الثامن للكتاب والذي تنظمه المكتبة المركزية بجامعة حلوان،  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور  عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتسعى الجامعة إلى إقامته سنويا بالمكتبة المركزية لأهميته للارتقاء بالبحث العلمى ونشر ثقافة القراءة بين طلاب الجامعة  .

وأفاد الدكتور قنديل أن المعرض يعكس اهتمام جامعة حلوان بتنمية المعرفة والثقافة لدى طلاب الجامعة، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وأوضح الدكتور عماد ابو الدهب حرص الجامعة بالتوعية الشاملة للطلاب على المستوى الثقافي والفكري، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة للمجتمع وللوطن.

وشارك بالمعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر حيث شارك  "مؤسسة الأهرام ،  الأكاديمية ، ميرك ، الأنجلو ، المؤسسة الدولية ، أوزوريس ، مركز الكتاب ، سمارت ، روابط  ، المجموعة العربية  ، إيمك ، حواديت ، المعرفة اللامحدودة" .


وتستمر فعاليات المعرض بمبنى المكتبة المركزية   حتى ٧مارس ٢٠٢٤، وقد أشرف على افتتاح المعرض الأستاذة فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث و الأستاذ أشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

 

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