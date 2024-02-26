حقيقة انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك؟ وكيل اللاعب يجيب

أكد أحمد يحيى، وكيل اللاعبين، خلال حديثه مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت، أن طارق حامد يظهر بشكل ممتاز مع فريق ضمك، مما يجعل تجديد عقده مرشحًا بقوة، وأشار إلى أن اللاعب قد اعتزل اللعب دوليًا.

وأضاف يحيى، أن أحمد عبد القادر تلقى عرضًا من نادي في تركيا، لكن توقفت المفاوضات بسبب عدم الوصول لاتفاق، وفي حال استمرار وضع اللاعب، سيعمل على إيجاد حل بديل وعرض جديد.

وأشار يحيي، إلي أن اللاعب غير راض عن وضعه الحالي مع كولر، مؤكدا أن اللاعب تلقي العديد من العروض المحلية ولكن لم يتلق أي مفاوضات من نادي الزمالك.