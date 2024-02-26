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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد وفاته.. تعرف على مصير مقعد النائب علي عطوة تحت قبة «الشيوخ»

النائب الراحل على
النائب الراحل على عطوة ، عضو مجلس الشيوخ

توفي النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء ، وانتقل إلى جوار ربه اليوم الإثنين  ٢٦ فبراير 2024.


وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا .

 

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عبد الرازق ينعى النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ عن جنوب سيناء

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النواب يقف دقيقة حدادا ويقرأ الفاتحة ترحما على وفاة النائب خليفة رضوان


وخلال التقرير الآتى نستعرض مصير مقعد النائب الراحل تحت قبة الشيوخ .

 

وفقا لنص المادة "22" من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه.

 

إخطار وفاة من وزير الداخلية


وفقا للمادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته. فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.


فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب. التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة.

 

علي عطوة مجلس الشيوخ محافظة جنوب سيناء جنوب سيناء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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