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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النواب يقف دقيقة حدادا ويقرأ الفاتحة ترحما على وفاة النائب خليفة رضوان

صدى البلد

وقف مجلس النواب دقيقة حدادا مع قراءة فاتحة الكتاب الكريم ترحما علي وفاة النائب خليفة رضوان نائب جرجا بمحافظة سوهاج  ونعي رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائب الراحل مشيرا إلى أنه عمل طوال حياته لخدمة أهالي دائرته وكان مثالا للنائب الخلوق والذي يحمل قضايا ومشاكل اهلة و وطنة.

كما نعي زعيم الأغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي النائب الراحل معددا صفاته الحميدة سائلا لأسرته الصبر السلوان، كما نعي نواب محافظة سوهاج الراحل خليفة رضوان حيث وصف  النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ، النائب الراحل بأنه أحد رموز العمل السياسي بالصعيد ورجل المصالحات في محافظات الصعيد.                                                                                 وأضاف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان ان الراحل كان نائبا سياسيا محنكا وعلامة بارزة من علامات الصعيد في العمل الوطني.                     

ونعي كل نواب محافظة سوهاج النائب الراحل متمنين له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

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