وزير الخارجية ونظيره الأردني يحذران من عواقب أي عملية برفح الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني يحذران من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.



وأكد سامح شكري ونظيره الأردني على أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأوضح سامح شكري، أن رؤية القاهرة ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وأكد على ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وكشفت القناة أن وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني يؤكدان أن أي مساس بوكالة أونروا سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.