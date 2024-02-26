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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يُثمن فوز شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة بالعالم

صدى البلد

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وفوز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجائزة "AFASU" الذهبية، لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم "رجل العام"، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "AFASU" الذهبية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الفوز يأتي تتويجا لجهود مختلف أجهزة الدولة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، على مدار الفترة الماضية، لتطوير وتنمية مدينة شرم الشيخ، باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية؛ لتتحول شرم الشيخ إلى مدينة ذكية خضراء، وذلك من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية بالدولة، عبر تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تم تخطيطها وتنفيذها على أسس مستدامة، إلى جانب تنفيذ إجراءات الحفاظ علي التنوع البيولوجي، كما يأتي هذا الفوز تكريما للواء خالد فودة تقديرا لأعماله في خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الجائزة العالمية تأتي تكريما كذلك لكل من أسهم بكل جهد دؤوب وإخلاص في صمت؛ من أجل تنمية هذه المدينة السياحية من جميع قطاعات الدولة، لافتا إلى أن ما تم إنجازه في هذه المدينة يعتبر نموذجا حيا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المدن المصرية.

من جانبه صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مدينة شرم الشيخ تتبنى عددا من المعايير الأساسية تتضمن تحسين الاستدامة وشبكات النقل والاثر الاجتماعيّ، وترسيخ أسس التنمية المستدامة في مجالات الإدارة الحكومية والتنمية الإدارية، والأمن السياحي.

 

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