شكري يبحث مع أمين الأمم المتحدة جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غز

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل عن، تباحث وزير الخارجية المصري ووزراء المجموعة العربية الإسلامية مع الأمين العام للأمم المتحدة فى جينيف، جهود وقف الحرب الإسرائيلية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بسبب إجراء الانتخابات المحلية في هذا الوقت التي تخوض فيه إسرائيل حرب على قطاع غزة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في اجتماع كتلة "يش عتيد" إن "هناك انتخابات غدا في إسرائيل وهذا لم يضر الوحدة، ولم يضر النصر، إذا كان هذا ما فعلوه في البلدية، فهذا أيضا ما يجب فعله في بلدي، تحديد موعد للانتخابات وإجرائها".