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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسكار الرياضة.. ترشيح ميسي وديوكوفيتش لجائزة جديدة

ميسي
ميسي

ترشح كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، للحصول على جائزة لوريوس، أوسكار الرياضة، لهذا العام، من بين أسماء أخرى.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة، التي تم الإعلان عن أسمائها في حفل بمدريد، لاعبة كرة القدم الإسبانية أيتانا بونماتي، وسائق الفورمولا 1، ماكس فيرستابن، وميكايلا شيفرين بطلة التزلج على المنحدرات الثلجية، والعداء الأمريكي نوا لايلز، وبطل القفز بالزانة أرماند دوبلانتيس.

ويتنافس أيضا منتخب إسبانيا للسيدات، مع مانشستر سيتي، وفريق ريد بول للفورمولا 1، ومنتخب جنوب أفريقيا للرجال للرجبي، على جائزة أفضل فريق في العام.

ويطمح الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، للحصول على جائزة أفضل رياضي صاعد، والتي ينافسه فيها اللاعبة الكولومبية للنادي الأبيض، ليندا كايسيدو.

وسيتم الإعلان عن جوائز لوريوس يوم 22 أبريل المقبل في مدريد.

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