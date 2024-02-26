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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير سموحة

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاجأة سارة لجماهير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب فرج عامر : الحمد لله تم رفع الحجز عن نادي سموحة.

 

وحقق الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فوزا على فريق سموحة بنتيجة 30-14، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

 

أقيمت المباراة على صالة الشمس، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا يواصل به النتائج ‏المميزة في البطولة.‏

 

ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-6، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في ‏الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 31-22.‏

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك 26-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

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