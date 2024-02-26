إنبي يعزز صدارته للدوري المصري بالفوز على زد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في تعزيز صدارته لترتيب الدوري المصري بفوز قاتل على مضيفه زد إف سي 1-0 اليوم الإثنين بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال14.

سجل محمد شريف، هدف إنبي في الدقيقة (90+1).

وشهد اللقاء جدلا تحكيميا بعد تسجيل زد هدفا في الثواني الأخيرة (90+8) عن طريق عبد الرحمن البانوبي بعد متابعة لالتحام بين حارس إنبي عبدالرحمن سمير، والمهاجم النيجيري رشيد أحمد بمنطقة جزاء إنبي.

ولجأ الحكم لتقنية الفيديو، وألغى هدف زد واحتسبها خطأ ضد المهاجم، وتخطى وقت المباراة 100 دقيقة.

ورفع إنبي رصيده بقيادة مدربه سيد ياسين إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد زد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي عند 21 نقطة بعدما تلقى الهزيمة الثانية له بالدوري.