عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الهلال والاتفاق في مواجهة دوري روشن السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، مساء اليوم "الإثنين"، في الجولة 21 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن النصر، أما الاتفاق يأتي ثامنا برصيد 28 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كوليبالي، رينان لودي

الوسط: مالكوم - روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سلمان الفرج

الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش

وجاء تشكيل الاتفاق كالآتي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور

الدفاع: عبد الله مادو، جاك هيندري، حمدان الشمراني، محمد يوسف

الوسط: سيكون فوفانا، فينالدوم، ألفارو ميدران، ديماراي جراي

الهجوم: كارل توكو إيكامبي، موسى ديمبلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

أبو سليم الليبي: مواجهة الزمالك تحد صعب وهدفنا الفوز.. وشيكابالا النجم الأبرز

أمير هشام يكشف حقيقة غياب نجم الأهلي عن مواجهة يانج أفريكانز

ديانج اختار الخضوع للجراحة.. آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

الزمالك وأبو سليم.. صبحي يشارك أساسيا وشحاتة في خط الوسط

أمير هشام يكشف حقيقة وجود خلاف بين كولر وكهربا

أمير هشام: نيدفيد يعاني من ألم بالسمانة.. واختبار لتحديد موقفه من مواجهة البلدية

أمير هشام: اتحاد الكرة يُجهز لرحيل بيريرا.. وكارثة بسبب تقنية الفيديو

أول رد فعل من بيراميدز عقب الخروج الأفريقي

ترشيحاتنا

إطلاق عشرات الصواريخ على الجولان السوري المحتل ودوي صفارات الإنذار

مجلس أمناء الحوار الوطني في مواجهة الحكومة.. وزيرا السياحة والزراعة أول المشاركين

أوسكار الرياضة.. ترشيح ميسي وديوكوفيتش لجائزة جديدة

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

ارتكب فعلا مشينا| أول رد فعل من الاتحاد السعودي تجاه رونالدو

دخان كثيف.. لحظة استهداف جيش الاحتلال للعمق اللبناني.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ