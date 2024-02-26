تشكيل الهلال والاتفاق في مواجهة دوري روشن السعودي

أعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، مساء اليوم "الإثنين"، في الجولة 21 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن النصر، أما الاتفاق يأتي ثامنا برصيد 28 نقطة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كوليبالي، رينان لودي

الوسط: مالكوم - روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سلمان الفرج

الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش

وجاء تشكيل الاتفاق كالآتي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور

الدفاع: عبد الله مادو، جاك هيندري، حمدان الشمراني، محمد يوسف

الوسط: سيكون فوفانا، فينالدوم، ألفارو ميدران، ديماراي جراي

الهجوم: كارل توكو إيكامبي، موسى ديمبلي