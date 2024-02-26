تقارير تكشف عقوبة رونالدو لفعله المشين أمام الشباب

أفادت تقارير صحفية سعودية، العقوبة المنتظر توقيعها على البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بسبب تصرفه المشين، في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشباب أمس الأحد، التي انتهت بفوز العالمي (3-2).



وأقدم رونالدو على تصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب، ما دفع إدارة الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، تتجه لإيقاف كريستيانو مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه ماليا بسبب سلوكه غير الرياضي.

وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة، بعدما "خرج عن النص" بسلوك مشين أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.