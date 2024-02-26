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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بثنائية نظيفة.. الهلال يهزم الاتفاق بدوري روشن السعودي

صدى البلد

حقق الهلال فوزا ثمينا خارج أرضه أمام الاتفاق، بهدفين دون رد، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز ثنائية الهلال كل من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 39 و45+5.

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، ليعود الفارق مع النصر الوصيف إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة بالمركز الثامن.

وأصبح الهلال أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات المتتالية خلال موسم واحد بالمسابقة بواقع 14 انتصارا، متفوقا على النصر صاحب الرقم القياسي بفارق فوز وحيد بين نوفمبر 2013 وفبراير 2014.

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