النجم الساحلي يشكو الترجي للكاف

أصدر نادي النجم الساحلي التونسي بيانا رسميا احتجاجا على إحدى اللافتات التي رفعتها جماهير الترجي في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي ضمن الجولة 5 لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

نشر النجم الساحلي بيانا عبر فيسبوك أكد فيه التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" "اعتراضا على الأفعال التي قامت بها جماهير الترجي" مطالبا بتنفيذ اللوائح المتعلقة بمثل هذه الأمور وتحديدا المادة 132.

كما طالب النجم خلال بيانه إدارة الترجي الرياضي بالاعتذار رسميا لنادي النجم وجماهيره واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

ودعت إدارة النجم الرأي العام الرياضي ووسائل الإعلام التونسية للعمل على تنقية الأجواء خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم الساحلي قد ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته من الترجي 2-0 في مباراة السبت الماضي.