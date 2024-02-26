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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيجو يتمنى تمثيل مبابي لهذا النادي

مبابي
مبابي

قال البرتغالي لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق، اليوم الإثنين، إنه سيروقه رؤية الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بقميص النادي الملكي.

وأضاف فيجو في مؤتمر بمدريد لجوائز لاوريوس: "ستروقني رؤيته بالطبع. أنا مشجع لريال مدريد، لهذا أتمنى الأفضل للنادي وأن يضم الأفضل على مستوى العالم".

وتابع: "لقد أعلن أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان وسنرى ما سيحدث لاحقا".

وأشار الأسطورة البرتغالية إلى أن مبابي قد يترشح يوما ما لجائزة "لاوريوس" لأنه من أفضل لاعبي العالم.

وأثنى فيجو من ناحية أخرى على جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد المرشح لجائزة لاوريوس لأفضل لاعب صاعد في العام.

وقال: "مستواه رائع يقدم موهبته كلها ومهاراته. إنه يمر بلحظة رائعة ونتمنى أن تستمر. التأقلم وأنت صغير هكذا مع ريال مدريد في ظل الضغط يعد شيئا رائعا".

وأردف "أعرف الصعوبات التي يتطلبها الانتقال إلى ناد كبير".

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