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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صندوق رعاية المبتكرين يعلن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة.. تفاصيل التقديم

مسابقة أولمبياد الشركات
مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة حتى يوم ٨ مارس ٢٠٢٤.

وأوضح أنه يشتهدف الأولمبياد طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.

كما تشمل مزايا المشاركة في برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة ما يلي:

• تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وخدمات قيمتها 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج GenZ التليفزيوني.

• التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة.

• إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

• إبراز مجهودات فريقك إعلاميًّا.

إذا كنت مهتمًا بالمشاركة في برنامج أولمبياد الشركات الناشئة، يرجى زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات والتقدم:

https://startup24.untapcompete.com/

وأوضح أن الموعد النهائي للتقديم هو ٨ مارس ٢٠٢٤.


وكان قد عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

 

في بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفي رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.

 

كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

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