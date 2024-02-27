ضيق جدا .. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة عبر خاصية “ستوري” حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت رانيا منصور الأنظار بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا مجسما باللون البنفسجي يبرز أنوثتها، مكشوف من منطقتي الساق والصدر.

وانتعلت رانيا منصور حذاء جذابا باللون البنفسجي ذا كعب عالي يتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، وضعت رانيا منصور المكياج الجذاب ذات الألوان الزاهية مثل الموف والبينك والروز.

كما اعتمدت رانيا منصور على تسريحة شعر جذابة غيرت من شكلها الجمالي للأفضل، وارتدت الأقراط الذهبية البسيطة في الأذن.