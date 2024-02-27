لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة، وتقع ربة المنزل في حيرة اختيار عدد متنوع من أصناف الطعام، لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير فتة الشاورمه في المنزل للشيف عزة العمدة.

المكونات لعمل فتة الشاورمه

500 جرام لحم دجاج أو لحم بقري مقطع إلى شرائح رفيعة

1/4 كوب زيت زيتون

1/4 كوب عصير ليمون طازج

4 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة صغيرة بهارات الشاورما (مزيج من الكمون، الكزبرة المطحونة، الكركم، الفلفل الأسود والبابريكا)

1/2 ملعقة صغيرة ملح

رغيف خبز بيتا (بيتزا) أو خبز عربي

صلصة الطحينة (الطحينة واللبن والثوم وعصير الليمون والملح)

طريقة تحضير فتة الشاورمه

في وعاء، قم بخلط زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المهروس، بهارات الشاورما والملح حتى تتجانس المكونات.

ضع شرائح اللحم في الوعاء وقم بتغطيتها تمامًا بالتتبيلة. اتركها في الثلاجة لتتبّل لمدة 1-2 ساعة.

سخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية.

ضع شرائح اللحم في المقلاة وقلّبها بانتظام حتى تنضج وتحترق قليلًا من الجوانب. قد يستغرق ذلك حوالي 5-7 دقائق.

قومي بتسخين رغيف الخبز في الفرن أو على الشواية حتى يصبح دافئًا وطريًا.

قطّع الرغيف إلى شرائح صغيرة أو قطع مستطيلة.

قدم شرائح اللحم المشوية في الرغيف المحمص.

قدم الفتة الشاورما مع صلصة الطحينة ويمكنك أيضًا إضافة الطماطم المقطعة والبصل والخس والبقدونس والفلفل الحار المفروم حسب الرغبة.

تذكر أنه يمكنك تعديل التوابل والنكهات حسب ذوقك الشخصي، يمكنك أيضًا إضافة الخضروات المفضلة لك كملحقات إلى الفتة.