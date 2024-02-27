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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان يكشف المخطط المبدئي لتطوير رأس الحكمة

الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان

قال خيري رمضان ، إن مبلغ 35 مليار دولار الذي دفعته الإمارات منهم 11 مليار دخلوا بالفعل البنك المركزى مقابل مشروع رأس الحكمة.

وأضاف "رمضان" خلال برنامجه "مع خيري" والمذاع عبر فضائية "المحور" ، أن المخطط التفصيلي لمشروع رأس الحكمة مقسم لأربع مناطق منها :" الساحل ، الربوة " ويتم عمل شبكة طرق لتربط بينهم  لسهولة الانتقال ويتم تقسيمها إلى 15 مركزا.

 

8 ملايين سائح

واستعرض خيري رمضان المخطط المبدئي لتطوير رأس الحكمة، ويشمل متحف الآثار الغارقة فى شاطئ رأس القمر، موضحا أن مشروع رأس الحكمة يشتمل على طابع بدوي ومناطق للتخييم ، لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة من المتوقع أن  يجذب  حوالى 8 ملايين سائح فى العام.
 

الامارات مشروع رأس الحكمة البنك المركزي خيري رمضان رأس الحكمة

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