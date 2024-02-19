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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان: لا يليق بنا أن نرى المواطن يتزاحم على كيس سكر

خيري رمضان
خيري رمضان

عقب الإعلامي خيري رمضان، على توفر السلع الغذائية في الأسواق، فين الزيت فين السكر الناس بتتعامل مع السكر زي المخدرات دلوقتي.

وقال "خيري رمضان"، خلال برنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن حوار النساء أصبح عندك كيلو سكر، أو جبتي سكر، مستنكرًا مشاهد تزاحم المواطنين على أحد فروع معرض أهلا رمضان، عيب عليكم.. لا يليق بنا أن نرى المواطن المصري وهو يتزاحم حتى يحصل على كيس سكر.

وأضاف"خيري رمضان" : لو تحدثنا عن هذا الأمر سنشعر بغضاضة وكسرة نفس، لا تليق بهذه الحكومة التي أوصلتنا لهذه المرحلة، ما كان يجب أن نصل لهذه المرحلة، ونعرف الأزمات والظروف ونقدر الوضع ولكن تعبنا من التقدير، وتعبنا من التماس الأعذار، في النهاية شايفين أهالينا تهان حتى يحصلوا على كيس سكر.

خيري رمضان سكر السلع الغذائية الاسواق اهلا رمضان

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