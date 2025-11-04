بيرو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك

أعلنت حكومة دولة بيرو أمس الاثنين إنها قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك بسبب منحها حق اللجوء لرئيسة وزراء سابقة تخضع للتحقيق على خلفية محاولة الانقلاب عام 2022 التي قام بها الرئيس آنذاك بيدرو كاستيّو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال وزير خارجية البيرو هوجو دي زيلا خلال مؤتمر صحفي "علمنا اليوم بشكل مفاجئ وبأسف عميق أن رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز التي يشتبه في أنها شاركت في تدبير محاولة الانقلاب التي قادها الرئيس السابق بيدرو كاستيّو، حصلت على حق اللجوء في مقر إقامة السفارة المكسيكية في البيرو".

وأضاف "نظرا إلى هذا العمل غير الودي، ومع الاخذ في الاعتبار المرّات المتكررة التي تدخّل فيها الرئيسان الحالي والسابق لتلك الدولة في الشؤون الداخلية للبيرو، قرّرت الحكومة البيروفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك اليوم".