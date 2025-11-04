إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية من حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

و من جانبها، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس الإثنين، استشهاد 10 مواطنين خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأوضحت أن من بين الشهداء العشرة (شهيدين جديدين، و8 شهداء جرى انتشال جثامينهم)، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الشهداء 238، والإصابات 600، فيما جرى انتشال 510 جثامين.